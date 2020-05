SPAGNA L' 8 giugno torna in campo la Liga

Dopo la Bundesliga e in attesa di Premier e Serie A, ecco pronta a ripartire la Liga. Il massimo campionato spagnolo ha avuto il via libera oggi dal governo e riprenderà l'8 giugno. Nei prossimi giorni si rivedranno partite anche in Danimarca (al via il 28 maggio) poi Serbia, Austria e Portogallo.



