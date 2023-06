L'addio al calcio di Ibrahimovic, San Siro in lacrime

L'addio al calcio di Ibrahimovic, San Siro in lacrime.

Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio. L'annuncio a sorpresa al termine della partita casalinga del Milan contro il Verona. Voce rotta del fantasista svedese nel dare la notizia, San Siro in lacrime. "Quando mi sono svegliato, pioveva. E ho detto 'pure Dio è triste'. Anche la mia famiglia non sapeva". Queste le sue parole in sala stampa, al Meazza. "Una giornata molto speciale, questa, per me. Questa cosa l'ho tenuta dentro di me: lascerò il calcio, ma quando parlavo con la società dicevo 'facciamo un'ultima partita', ma in realtà neanche loro sapevano la mia decisione sul futuro". Ibra prosegue: "Da domani sono un uomo libero da questo mondo: è stata una carriera lunga e sono orgoglioso e felice. Oggi è l'ultima giornata come professionista e voglio ringraziare il Milan , ma anche le mie precedenti squadre. Chi è stato importante per me, nella mia carriera, lo sa. Ora arriva il prossimo capitolo della mia vita. Sono un po' triste, è ovvio, ma lo accetto".

