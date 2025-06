L'addio di Spalletti, solo 2-0 alla Moldova

Una vittoria triste e più difficile del previsto di un'Italia a corrente alternata che senza segni di reazione saluta Luciano Spalletti tra applausi e qualche fischio e resta in attesa di conoscere il nuovo Ct. A portare avanti gli azzurri a Reggio Emilia, contro una vivace Moldova in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 ci pensa, a cinque minuti dalla fine di un primo tempo non certo esaltante, Raspadori.

A inizio ripresa il raddoppio di Cambiaso per mettere sotto la squadra di Clescenco che solo per sfortuna e per la bravura di Donnarumma non va a segno. Finisce con uno striminzito 2-0 al posto della sperata goleada per poter credere ancora alla rimonta su una Norvegia vittoriosa anche in Estonia e ora nel gruppo I sempre a +9 punti di vantaggio sull'Italia e con una differenza reti di +11.