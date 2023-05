SERIE C PLAY OUT L'Albinoleffe di misura sul Mantova. Permanenza in categoria ancora aperta Albinoleffe – Mantova 1-0 decide Manconi con la complicità di Tosi

Di fronte due ottimi tecnici come Andrea Mandorlini allenatore del Mantova e Claudio Foscarini sulla panchina dell'Albinoleffe. Parte a razzo il Mantova, Mensah lavora un gran pallone a sinistra e mette in mezzo per Guccione che incrocia troppo e mette fuori. Si vede l'Albino con Genevier su punizione, sul secondo palo Borghini di testa, Tosi attento. Non si può dire la stessa cosa del portiere del Mantova, quando Manconi carica un destro, violento si ma centrale, il portiere non è in posizione e prende gol, non c'è nemmeno una deviazione ad ingannare il numero 1 di Mandorlini. Mantova sotto, De Francesco su punizione, sfera appena alta. Nella ripresa attacchi sterili del Mantova, la miglior situazione arriva a 5 dal termine con la conclusione di Pierobon dalla lunga che colpisce la parte esterna del palo. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude l'andata dei play out, con l'Albinoleffe che momentaneamente ribalta il fattore classifica. Adesso gli uomini di Foscarini vanno a Mantova con due risultati su tre. All'Albinoleffe Stadium, Albinoleffe batte Mantova 1-0.

