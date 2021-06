PLAY OFF SERIE C L'Alessandria soffre, ma è in finale 2-2 al Moccagatta dopo i supplementare con l'Albinoleffe

Alessandria come da pronostico, ma solo dopo un brivido lungo 120 minuti perché l'Albinoleffe in trasferta non muore mai. Ai grigi basta lo 0-0 iniziale che però dura meno di mezz'ora, Gabbianelli si accentra e col sinistro trova l'angolo impossibile per un gol strabello e straimportante. E gol che paralizza l'Alessandria che rischia ancora quando Gelli chiama Cori al colpo di testa. Ci vuole un po' per rivedere quelli di Longo in avanti, dall'angolo Di Gennaro di arriva bene, ma bene anche Savini in angolo. E al minuto 40 l'occasione più nitida per far pari. Corazza, Mustaccio, Celia: tutto bello tranne il tiro che invece è solo potente. Ripresa, arriva il sospirato 1-1 ed è del solito Arrighini che di rapina converte una palla rimasta pericolosamente in area. Il pari ritrovato sarebbe da finale, non fosse Leffe è molto lontano dall'arrendersi e spinge alla ricerca nel nuovo vantaggio. E dopo un paio di tentativi ben assestati, ma andati a vuoto rieccoli quelli di Zaffaroni. Tomaselli mette a sedere Macchioni e scarica su Gelli. Nuovo incubo sul Moccagatta ieri aperto a 1000 fortunati. Il tentativo dei grigi di prendere il rigore della disperazione non riesce e dunque extra time match point ospite col destro da paura di Manconi. E' il momento peggiore per i piemontesi, Stanco salva tutto e nell'azione dopo Pisseri se la trova in mano un po' per caso. C'è una gran aria da rigori quando Eusepi prende l'ascensore, ma svernicia solo la traversa. E invece Alessandria torna a sognare quando l'anticipo di Stanco trova il 2-2 che la manda in finale a giocarsi la B.

