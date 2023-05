L'Alessandria vede la salvezza vicina

L'Alessandria vede la salvezza vicinissima. La vittoria in trasferta infatti costringe il San Donato a fare altrettanto al Moccagatta e pure con 2 gol di scarto. Battaglia a Montevarchi, la prima cosa è il riflesso di Liverani. Poi si vedono anche i grigi: il colpo di testa di Cori fa volare Cardelli. Meglio i padroni di casa in avvio, triangolo Gerardini-Russo e destro appena troppo aperto. La sfortuna ferma il San Donato quando un missile di Russo prende la schiena si Checchi e si impenna, c'è la traversa a salvare Liverani. Clima incandescente, minuto 28, Cori si libera per arrivare sul cross. L'assistente richiama l'arbitro segnalando la sbracciata dell'attaccante: rosso per lui.

Inferiorità che dura pochissimo. Galendro va nel corridoio e viene atterrato da Gorelli. E' calcio di rigore e per il difensore toscano secondo giallo. Si prosegue 10 contro 10 e (dopo la trasformazione di Galeandro) con l'Alessandria avanti. Ripresa, si sente il gran caldo, i ritmi crollando, ma il San Donato la tira su.

Ubaldi entra ruvido su Sabbione e questa volta il rigore è per i toscani. Russo dal dischetto fa 1-1. Imperativo ora è non rischiare anche se l'Alessandria costruisce la pallissima del nuovo vantaggio. Il colpo di testa di Mionic lascia impietrita difesa e portiere, la palla è fuori di niente. Invece il destino si compie al 70' e parte tutto da un errore difensivo in impostazione. La palla la prende Lamesta che la lavora prima di scaricarla a Mionic. Il resto è Nichetti che apre il piattone, la incastra sotto l'incrocio e va abbracciare Maurizio Lauro che lo ha voluto titolare nonostante le critiche. Nel finale contropiede per chiudere definitivamente tutto, Galligani però trova sulla sua strada il portiere Cardelli che prova a dare un senso alla gara di ritorno.