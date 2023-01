SERIE C L'Alessandria vince a Carrara, pari per l'Olbia a Siena

Successo esterno dell'Alessandria che vince 1-0 sul campo della Carrarese. Per i grigi seconda vittoria nelle ultime tre partite. A decidere la sfida il secondo gol consecutivo di Alessandro Galeandro arrivato con un colpo di testa all'82'.

Pareggio con reti tra Siena e Olbia. I bianconeri la sbloccano dopo appena 38 secondi con Paloschi. L'ex Parma e Milan è servito in verticale sul pallone riconquistato dai padroni di casa e una volta in area di rigore calcia a botta sicura. Nell'Olbia è titolare Nicola Nanni. Il sammarinese ha una buona occasione per il pareggio all'11', si gira e calcia in porta a botta sicura, arriva il salvataggio sulla linea a portiere battuto. Il pareggio l'Olbia lo trova nella ripresa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 55' il colpo di testa di Fabrizio Brignani vale il secondo pari consecutivo per l'Olbia, terzo risultato utile di fila per il Siena.

1-1 anche tra Torres e Recanatese. Padroni di casa in vantaggio con Diakite. Servito in verticale, l'attaccante rossoblu è più rapido a intervenire sulla palla e battere di destro Fallani. Il pari dei marchigiani nella ripresa. Liviero nel tentativo di anticipare Marilungo tocca il pallone verso la sua porta per il più classico degli autogol.

