EUROPA LEAGUE L'amarezza di Baroni: "Meritavamo la semifinale"

Calci di rigore fatali alla Lazio eliminata ai quarti di finale di Europa League dai norvegesi del Bodo/Glimt. Queste le parole del tecnico Marco Baroni:

"E' chiaro che ora c'è tanto dolore, dolore fisico proprio, sotto tutti gli aspetti, perché la squadra è estremata, è sfibrata, è sfinita e in più c'è anche la delusione di essere riusciti mentre meritavamo di andare avanti. Io infatti ho ringraziato la squadra proprio a fine partita, ho detto che sono orgoglioso di voi, l'ho ringraziata perché i calci di rigore lo sapete benissimo, sono una lotteria".

La Fiorentina è invece in semifinale di Conference League dopo il 2-2 contro il Celje. Così il tecnico Raffaele Palladino:

"Questa partita ci fa crescere un'altra volta, deve far capire i momenti, dobbiamo essere maturi da capire quando succede qualcosa di negativo, bisogna subito azzerarlo e andare avanti e continuare a esprimere il nostro gioco, perché altrimenti rischi poi di buttare via un quarto di finale. Però l'obiettivo era passare il turno, siamo soddisfatti, siamo felici di aver portato sicuramente una squadra italiana in semifinale".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: