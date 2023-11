SERIE C L'Ancona batte la Recanatese con doppietta di Spagnoli nella ripresa I biancorossi rientrano nella griglia play off

Derby marchigiano all'Ancona che la risolve nella ripresa. L'ottima Recanatese di questo periodo va vicino al gol in apertura con Lipari diagonale non lontano dal palo. Paolucci, tiro-cross Spagnoli non ci arriva e sfera che esce di pochissimo. Tutte occasioni potenziali come il colpo di testa successivo dello stesso centroavanti dorico. La prima vera occasione arriva poco dopo la mezz'ora con Energe, bravo a liberarsi e lasciare partire il sinistro disinnescato da Meli. Palla gol colossale anche per la Recanatese con l'ex Melchiorri che si abbassa per andarla a prendere, sfera che sfiora l'incrocio dei pali. Ripresa, azione insistita e gagliarda di Saco sulla destra, il numero 94 la mette in mezzo, Spagnoli di tacco, batte Meli. La sblocca l'Ancona con il suo centroavanti ma grandi meriti vanno a Saco. Gol convalido nonostante le proteste per la posizione di Spagnoli. Risposta veemente della Recanatese, doppio occasione Melchiorri-Sbaffo, si salva Perucchini in qualche modo. Ferretti interviene in area su Paolucci, l'arbitro non ha esitazioni esattamente come Spagnoli che firma dagli undici metri la doppietta personale. Allo Stadio del Conero di Ancona, Ancona batte Recanatese 2-0.

