SERIE C L'Ancona in dieci vince 2-1 a Montevarchi I marchigiani centrano la 13' vittoria in campionato con gol vittoria al 94' di Melchiorri.

Continua l'ottimo momento dell'Ancona. I marchigiani vincono 2-1 sul campo del Montevarchi e portano la serie di risultati utili consecutivi a sette. Gara incredibile quella allo stadio Brilli Peri con gli ospiti che vincono in pieno recupero in inferiorità numerica. All'ottavo occasione per l'Ancona con Lombardi calcia di sinistro, la palla sfiora il palo. Replica dei padroni di casa con Rovaglia. Parte tutto da Tozzuolo che mette un cross basso. Antenucci fa passare la palla, che il numero 31 calcia di prima intenzione trovando la respinta di un difensore. La partita si sblocca a metà del primo tempo con Moretti. Simonetti recupera palla e serve in profondità il compagno che con un diagonale potente supera Giusti che tocca ma non abbastanza da deviare. Il Montevarchi ci prova al 28'. Tozzuolo mette un bel cross sul secondo palo. Lischi calcia al volo, Perucchini respinge. Un minuto più tardi Basso da fuori, potenza ma senza precisione, palla sul fondo. Replica Montevarchi con Giordani sulla sinistra che raggiunto il fondo mette a rimorchio per Rovaglia che calcia in porta: palla alta.

Nella ripresa si riparte con il Montevarchi in attacco. Biagi ci prova da fuori con il piatto. Perucchini in tuffo devia sul fondo. Ancona dall'altra parte. Buona occasione per Simonetti che tenta la girata di prima, Giusti in due tempi blocca. Al 62' il Montevarchi ci prova ancora dalla distanza con Amatucci, conclusione interessante che non trova lo specchio di porta. Che occasione per l'Ancona. Mattioli gira in porta di mancino, giusti respinge, la palla termina a Lombardi che non riesce a girare in porta da posizione defilata. Ancora gli ospiti con Preziosi che spara alto da posizione interessante. Al 79' secondo giallo per Mezzoni che calcia lontano il pallone a gioco fermo dopo essere stato ammonito nel primo tempo. Ancona in dieci. Al 91' il Montevarchi trova il pareggio con Rovaglia. Sul traversone dalla destra, il giocatore rossoblu batte il portiere dorico. Il pari dura appena due minuti. Melchiorri firma il nuovo vantaggio con un grandissimo gol. Controllo di petto e girata di prima di mancino con palla sotto la traversa per un gol fantastico. L'Ancona vince 2-1 e centra una vittoria incredibile.

