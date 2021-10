L'Ancona/Matelica batte l'Imolese e conquista la quarta vittoria consecutiva

Sorprende che la squadra di Fontana, sempre propensa a proporre giocata ad alta intensità, si faccia sorprendere in casa di una squadra che proprio sulle ripartenze veloci e brucianti spesso trova la via del gol. E' passato poco più di un quarto d'ora quando sul lancio dalle retrovie, Faggioli è in netto fuorigioco, l'assistente lascia correre per vedere chi giocherà il pallone, è infatti Rolfini ad impossessarsene e scarica per Sereni che appoggia in rete. Belloni su suggerimento dalla destra si gira e di destro non trova la porta. Rinaldi e Faggioli a contatto secondo l'arbitro c'è la spinta del difensore dell'Imolese e viene assegnato il calcio di rigore. Sereni non sbaglia e fa doppietta.









Continuano gli episodi discutibili, Lombardi commette fallo su Maurizio l'arbitro non fischia, poi fischia il rigore netto per la trattenuta di Iannoni sullo stesso Lombardi. Dagli undici metri trasforma Turchetta. Prima della fine del primo tempo altra catastrofica lettura della difesa dell'Imolese e Ancona ancora in gol con Rofini. I rossoblu sopperiscono alle lacune difensive con il carattere e giocate pregevoli come l'azione corale che porta a dimezzare le distanze con Lombardi e ci sarebbe anche il tempo di recuperare. Benedetti viene pescato in posizione irregolare sarebbe stato il pareggio per l'Imolese. Tantissime occasioni per l'Ancona di chiuderla, per l'Imolese per riprenderla, ma il risultato non cambierà più, nonostante l'espulsione di Bianconi, il quale da una piccola spintarella a Turchetta e si prende il rosso per la sceneggiata del centrocampista rossoblu. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona/Matelica batte Imolese 3-2