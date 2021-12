L'Ancona-Matelica vince il derby, Entella e Lucchese non vanno oltre il pari

Bastano 20 minuti all'Ancona-Matelica per sbloccare il derby marchigiano contro la Vis Pesaro. E' lo stesso Faggioli a far partire l'azione del vantaggio, scarico per Delcarro che calcia in porta e il 18 biancorosso si avventa per il tap-in dopo la corta respinta di Farroni. L'attaccante di Colavitto è protagonista anche del raddoppio nel secondo tempo: lesto e fortunato Faggioli a trovarsi lì dopo il palo colpito da Sereni. La Vis prova a tornare in partita con l'eurogol di Rossi: tiro al volo da fermo e parabola a scendere che beffa e scavalca Avella. Gli ospiti cercano il tutto per tutto per trovare un insperato 2-2, sale anche il portiere Farroni ma – con un contropiede letale – Moretti si invola verso la porta sguarnita e sigla il definitivo 3-1. Ancona-Matelica al quinto posto in classifica, appaiato al Pescara.

Non va oltre l'1-1, invece, la Virtus Entella contro la Fermana: l'errore di Rossoni manda in porta Merkaj che vince un rimpallo e trafigge un incolpevole Ginestra. Su rigore il pareggio dei gialloblu: Paroni stende ingenuamente Cognigni. Dal dischetto il duello continua, il 9 è glaciale e spiazza il portiere avversario. Poche emozioni tra Pistoiese e Lucchese: 0-0 nel derby – questa volta toscano – con il sammarinese Nicola Nanni entrato per gli ultimi 20 minuti di gara.