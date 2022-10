L'Ancona riparte, Fermana ko 2-1

L'Ancona dimentica i suoi guai e riparte, ma faticando più del dovuto contro una Fermana in 10 dal 14° e rimasta in corsa fino in fondo, arrendendosi per 2-1. La Dorica archivia il bis di sconfitte e allontana la zona playout, chiusa, in comproprietà col Pontedera, proprio dagli ospiti.

Che pure partono forte: Maggio sceglie un assist improbabile anziché la bordata, in qualche modo la ritrova e stavolta carica, respinto da Vitali. Sul prosieguo Bunino dalla sinistra ancora per Maggio che arpiona e centra la traversa, a rimbalzo lo stesso Bunino la sblocca ma c'è fuorigioco e tutto resta com'è. Ma solo per poco, perché all'11° Mondonico lancia, Di Massimo fa la sponda e Spagnoli si inserisce col volante vincente. È il momento di svolta della gara, perché dopo il gol arrivano i 2' di Maggio: doppio giallo a stretto giro – per gli interventi in ritardo su Lombardi e Mondonico – e d'improvviso la Fermana è sotto sia nel punteggio che negli uomini.

L'Ancona ringrazia e va subito vicina all'allungo con la punizione di Prezioso per Spagnoli, che se l'aggiusta, gira e fa tremare l'incrocio. Così per il raddoppio tocca aspettare l'avvio di ripresa e in particolare l'ingresso di Petrella, che entra dopo l'intervallo e ci mette neanche 20” a pennellare l'assist per Di Massimo, che sorprende Gkertsos alle spalle e colpisce da due passi.

Il sigillo potrebbe metterlo D'Eramo dal limite, Nardi però è attento sia nella respinta che nell'anticipare Moretti a rimbalzo. E allora la Fermana resta a galla e s'aggrappa alle incursioni sulla sinistra di Pinzi: sul lancio di Scorza calcia malissimo, poi scorribanda in fascia e appoggio per la botta di Fischnaller, Vitali salva con stile. Ma non può nulla quando, all'88°, Pinzi parte dalla sua metà campo, svernicia Barnabà in velocità e stavolta non manca l'accorcio. Gara clamorosamente riaperta, in quel che resta però non succede altro e l'Ancona ritrova i tre punti.