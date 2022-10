SERIE C L'Ancona si fa gol da sola e la Reggiana vince 1-0 Un autogol di Simonetti riporta momentaneamente in vetta la Regia che trovato il vantaggio si barrica e conquista i tre punti.

Al Città del Tricolore l'unico gol lo segna l'Ancona, i tre punti però vanno a una Reggiana che, in attesa del Siena, è di nuovo capolista. 11°, Vitali vola a vuoto sul cross di Nardi e Simonetti completa la frittata incornando nella sua porta il definitivo 1-0. Per la Regia è un piccolo passo per lasciarsi alle spalle la brutta cinquina incassata dalla sua attuale compagna di vetta, il Fiorenzuola, seppur nel contesto di una prestazione non proprio da grande. Perché dal gol in poi c'è quasi solo Ancona, che si spegne in fretta ma, almeno nel primo tempo, spinge forte per il pari.

Di Massimo va di stoppone al volo a eludere Guglielmotti – che tra l'altro lo trattiene platealmente in area – salta Luciani e libera alla girata Lombardi, che si divora letteralmente il pari. Quindi traversone di Martina e altra girata di Simonetti, stavolta ci vuole il paratone di Turk a negare il riscatto al difensore. Al cambio campo ancora Ancona con un angolo da sinistra, Spagnoli si strattona con Cremonesi e non riesce a trovare il tocco a rete. E subito dopo botta da fuori di Mezzoni e doppia deviazione Luciani-Montalto, Turk è mezzo spiazzato e poi osserva il pallone rimbalzare a lato.

Siamo appena al 49° ma di fatto l'arrembaggio marchigiano s'è già esaurito, anche perché, tra 65° e 69°, le ripartenze di Pellegrini costano un bis di gialli a De Santis. Sotto di un uomo l'Ancona esce pian piano dalla partita, la Reggiana si limita a controllare e per ora, per riprendere a marciare, basta e avanza.

