L'Ancona si salva all'ultimo, colpo Alessandria nelle retrovie

L'Ancona non vince più ma se non altro stavolta non perde, acciuffando l'1-1 con la Lucchese nel finale. La partita dei dorici si complica nel recupero del primo tempo, quando Prezioso reagisce su Panico con una gomitata e si becca il rosso. Con la ripresa, proprio Panico inzucca indisturbato sul cross di Visconti per il vantaggio dei rossoneri, che al 77° si divorano il colpo del ko con Bruzzaniti. Errore pagato caro 11' dopo: Lombardi mette in area, Cucchietti non esce e Simonetti sorprende Benassai alle spalle, inserendosi per il tocco del pari.

Quarta senza vittoria per un'Ancona che resta quarta ma vede avvicinarsi Carrarese e Pontedera, che ritrova il successo sul campo della sempre più pericolante Torres: assist di Peli, testa di Catanese e 1-0 deciso già nel primo tempo, nel quale vengono espulsi il toscano Ladinetti e il sardo Urso.

In coda, dopo un febbraio con zero vittorie l'Alessandria batte un colpo importantissimo imponendosi 2-1 nello scontro salvezza sul campo della Recanatese. Carpani dalla distanza e c'è il palo a tenere in piano i grigi, che all'80° la sbloccano con l'incornata di Cori su angolo di Sini. Immediata la replica giallorossa: Guidobaldi la strappa a Galeandro e Senigagliesi crossa per il capolavoro di Sbaffo, che va col destro al volo per il suo 11° in campionato. Ma al 92°, su una punizione dalle retrovie, Renault si inserisce e piazza in rete, sfruttando la sponda di Cori e il blocco di Martignago.

L'Alessandria resta nei playout ma sale a 4 punti dalla Recanatese e a -2 dalla prima delle direttamente salve, il San Donato, che prosegue la sua striscia positiva strappando l'1-1 al Siena. Angolo di Galligani, stacco di Gorelli e i bianconeri sono sotto, salvo riprenderla nella ripresa: la reazione è guidata da Disanto, che prima prende il palo con una velenosa punizione defilata e poi scambia con Orlando e sorprende Biagini con un destro a incrociare. Gioia a metà per i bianconeri, alla 7ª senza vittoria.