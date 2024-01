SERIE C L'Ancona torna alla vittoria dopo oltre due mesi Pineto – Ancona 1-2 in gol Energe e Spagnoli per i dorici, Njambe per gli abruzzesi

Il Pineto non vince dal 3 dicembre scorso, altra sconfitta in casa con l'Ancona che non conosceva il segno + dal 18 novembre. Uno dei più positivi risulta Energe e non è la prima volta, gran lavoro sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro non impossibile sul quale si incarta l'ex Forlì Alessandro Tonti.

Antonio Energe croce e delizia, croce quando tutto solo davanti a Tonti si divora il raddoppio scaraventando largo a tu per tu con l'estremo difensore degli abruzzesi. Il portiere del Pineto, si riscatta quando va a togliere con una parata capolavoro, il colpo di testa di Barnaba da sotto la traversa. Il raddoppio dell'Ancona arriva quando Marco Teraschi non pulisce la propria area di rigore, Spagnoli scarica il sinistro non trattenuto da Tonti. Ancona che prende il volo.

Njambe trova il guizzo per riaprirla, ma nonostante il forcing finale la sostanza non cambierà più. A Pineto Abruzzo, Ancona batte Pineto 2-1.

