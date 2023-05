L'Ancona vince a Carrara (0-1) e prosegue la sua corsa

Un altro finale che fa sorridere l'Ancona, specialista nei colpacci last minute. Carrarese battuta a domicilio e fuori dalla corsa alla B. Eppure avevano cominciato meglio i toscani, di Capello il primo squillo. Sempre Capello, minuto 12, innescato da Cicconi di prova di testa e va molto vicino al vantaggio. L'Ancona esce dal guscio e ci prova essenzialmente da fuori un paio di volte con Martina. Alta la prima idea. Larga, o stretta a seconda del punto di osservazione, la seconda. La seconda parte di tempo è tutta dorica, del resto ai marchigiani il pari non basta. Spagnoli dialoga bene e ci va a un capello. Ma è nel finale del primo tempo che l'Ancona vede il vantaggio. Melchiorri si libera di D'Ambrosio e tocca su Breza in uscita. Sembra gol, ma sembra solo. Ripresa con la Carrarese che non vuol rischiarsela e prova a blindarla. C'è Perrucchini sul tentativo di Bohzanaj. A minuto 70' flach di Capello che si gira in una mattonella e fa volare ancora Perrucchini. A 5 dal novantesimo si rivede l'Ancona. Capello prende il tempo su Paolucci, ma tocca con un braccio. E' il calcio di rigore che vale la fase nazionale e Spagnoli decide per la botta. Vincente. La Carrarese prova l'ultima mischia, c'è anche il portiere Breza in area avversaria, ma il portiere che prende è Perrucchini.