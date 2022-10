PALLONE D'ORO L'anno di Karim Benzema L'attaccante del Real Madrid è il quinto francese a conquistare il premio di France Football. Ad Alexia Putellas il Pallone d'Oro femminile. Gavi migliore giovane, Courtois migliore portiere.

L'anno di Karim Benzema.

Già vincitore del premio del UEFA Best Player ad agosto come giocatore dell'anno, Karim Benzema firma la doppietta con il Pallone d'Oro e punta al tris in attesa del FIFA The Best. È stato di certo l'attaccante del Real Madrid il migliore giocatore della stagione e con il premio di France Football va a coronare una carriera, a quasi 35 anni, stellare condita da ben 5 Champions League. Il Pallone d'Oro è la ciliegina sulla torta per il francese che diventa il quinto transalpino a vincere questo premio, il primo dopo Zinedine Zidane dal 1998. Proprio l'ex tecnico del Real ha consegnato il prestigioso premio all'attaccante che con i Blancos ha segnato 223 gol. Vittoria prevedibile quella di Benzema che batte Mané del Bayern Monaco e De Bruyne del Manchester City. Lewandoski è quarto. Per vedere un giocatore di serie A occorre arrivare al 14' posto con Leao del Milan.

Tutti d'accordo, dunque sulla scelta del vincitore, in un'edizione che ha visto modificare le modalità di voto; espresso sempre da un giornalista, in rappresentanza però, solo dei primi 100 paesi in base al ranking FIFA. Cosa che ha escluso ben 14 paesi europei, tra i quali San Marino. Nella serata di Karim Benzema anche il Pallone d'Oro al femminile per Alexia Putellas. La giocatrice del Barcellona, come il collega francese, ha vinto anche il premio della UEFA, centrando però il secondo Pallone d'Oro consecutivo. Restando in casa blaugrana, Gavi si aggiudica il Premio Kopa al migliore giovane, mentre il portiere del Real Madrid Courtois il premio Jascin. Robert Lewandoski si aggiudica per il secondo anno consecutivo il trofeo Gerd Müller per il migliore marcatore. Il Manchester City è la squadra dell'anno.

