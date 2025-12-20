L'anno si chiude con il derby Sammaurese – San Marino

Derby salvezza tra la Sammaurese del sammarinese Stefano Guerra neo Presidente e il San Marino Calcio. Gli ultimi 90 minuti del 2025 e del girone di andata sono determinanti per queste due squadre; entrambe hanno l'obbligo di non sbagliare. La Sammaurese ultima con soli 5 punti in 16 incontri si trova davanti al classico bivio. Battere il San Marino significherebbe fare un brindisi di fine anno con la speranza di poter coltivare e nutrire chance di riacciuffare almeno i play out, in tutti gli altri casi pareggio, o vittoria dei Titani queste già piccole e fievoli speranze perderebbero ulteriormente quota. Il San Marino, rispetto alla Sammaurese sta molto meglio, ma è chiaro che, dopo due sconfitte consecutive, un altro tonfo con una formazione che ha battuto solo il Castelfidardo in questa prima parte di stagione verrebbe mal digerito dal Presidente Montanari. Il caso vuole che la Sammaurese presenterà domani al centro dell'attacco Antonio Varriale, tesserato dal San Marino due settimane fa, presente a Teramo poi la fulminea rescissione e la firma con la Sammaurese. Varriale prende il posto di Infantino passato all'Oltrepò. Altro rinforzo per il Presidente Guerra è quello del centrocampista classe 2006 Massimo Brigidi. Questo significa che si tratta di una Sammaurese che vuol fare di tutto per salvare la categoria. Le altre partite della 17esttesima: Fossombrone – Recanatese; L'Aquila – Termoli; Notaresco – Ancona; Ostiamare – Giulianova; Sora – Castelfidardo; Teramo – Artletico Ascoli; Maceratese – Chieti; Vigor Senigallia – Unipomezia.







