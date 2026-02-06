SERIE C L'Anticipo Ravenna-Carpi apre il 25° turno Al Benelli si gioca sabato pomeriggio, tutte domenica le altre: Arezzo e Ascoli contro Pianese e Pineto, Forlì dalla Vis Pesaro.

Il 25° turno del Girone B si apre e chiude con le romagnole, ambedue in cerca di uscita dalle rispettive difficoltà. Il via lo dà l'anticipo del sabato pomeriggio tra Ravenna e Carpi, derby regionale tra squadre poco brillanti: nessun successo nelle ultime 8 per gli emiliani di Cassani, sempre più vicini ai playout, uno in sei gare per la seconda, scivolata a -7 dalla capolista Arezzo, che riceve la Pianese 7ª. Ravenna chiamato a difendersi dalla risalita dell'Ascoli, terzo a -3 dai giallorossi e impegnato sul campo della quarta, il Pineto.

Se il Ravenna la comincia, il Forlì la conclude col posticipo di domenica sera in casa della Vis Pesaro, tornata a vincere dopo 3 sconfitte. La crisi nera dei galletti – freschi di acquisto del trequartista Scaccabarozzi dal Pontedera – parla di 5 punti in 11 giornate, così come 5 sono i punti di distanza dalla zona playout. A occuparla sono il Perugia, che va dalla Sambenedettese per un incrocio salvezza, e la Torres, che riceve la Juventus Next Gen. Sfida da zona rossa anche quella tra Livorno e Bra, mentre il Pontedera, a oggi direttamente retrocesso, ospita la Ternana. Un'altra delle pericolanti, il Gubbio, ha al Barbetti il Campobasso 5°, mentre il Guidonia, che pareggia tanto e vince mai, riposa.

