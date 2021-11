L'Aquila/Montevarchi liquida l'Imolese con un Poker

Il segnale che sarebbe stato un pomeriggio difficile per i rossoblu romagnoli è arrivato subito: Lischi a giro, Rossi vola a mettere in angolo. Poi dal corner De Sarlo colpisce a ritroso di testa e beffa il proprio portiere. Sul cross tagliato dentro, è decisivo il tocco del giocatore dell'Imolese. Il raddoppio è invece una giocata sontuosa di Jallow. L'attaccante del Gambia riceve si accentra, ne salta un paio e scarica dentro il raddoppio. Ad inizio ripresa reagisce la formazione di Fontana. Benedetti è appostato sul secondo palo e di precisione batte Giusti e riapre l'incontro. Concreta la formazione di Roberto Malotti, Lischi lavora un gran pallone a destra, sul suo preciso, salta Gambale che incrocia di testa e di fatto chiude la contesa. In contropiede l'azione dell'Aquila/Montevarchi che porta Jellow a calciare a botta sicura parata di Ceretti e per lui c'è anche l'espulsione, Imolese in 10 e Gambale in fiducia non sbaglia. Allo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, Aquila/Montevarchi batte Imolese 4-1.