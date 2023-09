SERIE D L'arcobaleno di D'Este porta la prima vittoria in D del Victor Il Lentigione spreca almeno tre palle gol clamorose, il Victor punisce con il capolavoro di Nicholas D'Este

È entrato nella ripresa Nicholas D'Este dimostrando di aver una tecnica sopraffina, conclusione cercata, voluta, e sfera sul palo opposto. Gol che assomiglia molto a quello realizzato da Thuram nel derby contro il Milan, arcobaleno che porta la prima vittoria in Serie D del Victor San Marino. Riavvolgendo il nastro il Lentigione ha sprecato tantissimo, almeno tre palle gol nitide davanti a Pazzini. Prima occasione potenziale per il Victor con Onofri che mette una buona palla in mezzo, Manara, preferito inizialmente a D'Este, non ci arriva per questione di centimetri. Prima occasionissima per il Lentigione: Sala tutto solo davanti a Pazzini, esce il portiere biancoazzurro scegliendo bene il tempo e sventa la minaccia. Il talentino dell'under 21 sammarinese Simone Santi vola sulla destra, poi perde l'attimo per il cross. Enrico Sabba - prestazione maiuscola del capitano che si riscatta in pieno dopo l'espulsione con il Fanfulla - la sventagliata per Lattarulo precisa, l'ex di turno in mezzo per Arlotti che gira di testa senza trovare la porta. Il Lentigione spreca la seconda palla gol sempre con Sala, sombrero su Pazzini, il numero 7 ha già le braccia alzate, ma il pallone termina la sua corsa sulla parte alta della traversa. Prima dell'intervallo deve uscire per infortunio Simone Santi, ottima la sua prova sulla destra, esperimento che sta prendendo forma, c'è il più che un sospetto che si tratti di stiramento, fuori almeno tre settimane. Ad inizio ripresa non rientra nemmeno Carlini, anche lui rimasto negli spogliatoi per infortunio, dentro Lazzari, e la sua verve si farà sentire. Manara servito in area, non trova il guizzo vincente. Sabba su punizione, proteste per un possibile fallo di mano che l'arbitro non ravvisa. Ottima apertura di Nanni per Montipò, il Lentigione rimedia il tris di palle gol sprecate. Nel recupero la meraviglia di D'Este per la prima vittoria del Victor San Marino in Serie D. Ad Acquaviva, Victor San Marino batte Lentigione 1-0.

