SERIE C 2025- 2026 L'Arezzo a punteggio pieno. Battuta anche la Vis Pesaro Decide il match un gol di Ravasio a 10 minuti dalla fine

L'Arezzo, indicata come una delle favorite alla vigilia, in questo inizio di stagione rispetta i pronostici e strappa la terza vittoria consecutiva su altrettanti incontri. E' proprio degli amaranto la prima chiamata: Pattarello su punizione, la sfera filtra, ma in qualche modo la difesa della Vis Pesaro rimedia in angolo. Sempre Arezzo, quando approfitta dell'uscita dal basso errata della Vis, Tavernelli scarica in porta trovando l'opposizione di Vezzoni, il difensore si immola per respingere la conclusione dell'avversario. Dopo un azione prolungata in chiusura di frazione, è sempre Tavernelli ad impegnare Pozzi. Dal corner che ne consegue, Gigli di testa, Pozzi come può, ma efficace. C'è solo la squadra di Bucchi in questo caso aiutata dal pallone orizzontale di Pucciarelli, l'errore fa partire un contropiede micidiale con Pattarello al diagonale vincente, Pozzi è battuto, ma c'è Beghetto a salvare sulla linea ancora la Vis Pesaro. Minuto 80 ci sono voluti due minuti di Football Video Support per verificare la posizione di Leccarino, il quale impegna Pozzi in diagonale, poi arriva Ravasio sulla ribattuta, e l'Arezzo la sblocca a 10 dalla fine. Dopo 120 secondi di verifiche, gol convalidato. Al minuto 93 l'unico brivido per la difesa aretina con Beghetto che calcia fuori il diagonale. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Vis Pesaro 1-0

