SERIE C L'Arezzo batte 4-1 il Pineto ed è a una vittoria dalla B A un turno dal termine, gli amaranto sono primi con l'Ascoli e in vantaggio negli scontri diretti: un successo contro la Torres assicurerà la promozione diretta.

L'Arezzo è a una vittoria da un ritorno in Serie B atteso 19 anni. Col 4-1 sul Pineto gli amaranto si presentano all'ultimo turno da co-capolista con l'Ascoli, che però è sotto negli scontri diretti: dunque, in caso di successo contro la Torres sarà promozione aritmetica e ritorno tra i cadetti, dove mancano dal 2007. Gli azzurri invece escono dalla corsa al 4° posto, che avrebbe permesso loro di saltare il primo turno playoff.

Primo squillo Arezzo con la punizione di Arena per il doppio tentativo di Eklu, respinto dalla parata di Tonti e dal salvataggio sulla riga di Borsoi. Questo al quarto d'ora, alla mezz'ora invece Ionita carica dal limite e pesca la rimbalzante in angolo basso che vale il vantaggio toscano. Palla al centro e subito occasione del bis per Tavernelli, il cui tentativo a giro non va molto lontano dal sette.

Ripresa e ancora Arezzo in cerca dell'allungo: Cianci mette a rimorchio al limite per Coppolaro, sul cui tiro Tonti si complica la vita ma riesce a sbucciarla, e poi si inserisce sul filtrante di Eklu, la scivolata di Borsoi e il recupero di Serbouti gli impediscono di colpire. Il raddoppio comunque arriva nell'azione successiva, con dinamica simile al vantaggio: stavolta è Arena ad accentrarsi e a sparare da poco oltre l'area, pescando a sua volta un mancino preciso in buca.

Messo il fermino l'Arezzo si placa e il Pineto può alzare un po' il baricentro: torre di D'Andrea e stoccata di prima di Gagliardi, palla a niente dal palo. Quindi punizione di Lombardi impennata dalla barriera e capolavoro di El Haddad che fa centro inventandosi una rovesciata da appena dentro l'area: ovazione del pubblico e sguardo incredulo per il trequartista marocchino, il cui colpo d'autore si candida di diritto tra i gol più belli della stagione.

Partita riaperta, l'Arezzo comunque non trema e alle porte del recupero rimette la sicura: Pattarello punta Postiglione dal vertice destro dell'area e gli strappa il rigore, da lui stesso trasformato per la sua rete n°12 in campionato. Titoli di coda ma non ancora sipario calante, perché al 97° ancora Pattarello sfonda a destra e pennella di trivela per Tavernelli, cui non resta che toccare a porta aperta: finisce così, con l'Arezzo che non sbaglia ed è sempre più vicino al traguardo B diretta.



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