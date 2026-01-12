L'Arezzo batte il Pontedera (1-0) e prova la fuga

Arezzo - Pontedera

Non bello come al solito, ma capace di potare a casa grazie a un episodio una partita sporca. E il più 4 sul Ravenna vale il prezzo del biglietto. Succede tutto al 27', Renzi si libera e calcia, il combinato disposto tra palo e schiena di Biagini condanna il Pontedera oltre ogni ragionevole dubbio. Il gol non apre il match che resta intrappolato nel reciproco pressing. Ospiti provano a restituire il rimpallo fatale, a Venturi va decisamente meglio che al collega. L'unica vera azione in Arezzo style arriva sul finire di tempo. Righetti va sul fondo e crossa, Cianci aggiusta per il rimorchio di Tavernelli: sulla conclusione c'è Piana che salva la sua porta. Ripresa di nulla o quasi, Pontedera costruisce in tutto una palla per provare a far pari. Imbucata, scarico di Nabian per Scaccabarozzi, conclusione masticata, larga. Finisce con poco altro, ma all'Arezzo va strabene così.







