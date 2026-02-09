TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:51 Accordo di Associazione Ue - San Marino: in Parlamento Ue passa la risoluzione con 552 voti favorevoli 11:48 Serravalle, truffa del “finto Gendarme”: anziana derubata di oltre 100 grammi d’oro 10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa" 09:12 Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini 08:31 Infanzia ed Elementari insieme a Chiesanuova: via al “periodo ponte” di due anni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

L'Arezzo batte la Pianese con 2 rigori (2-0)

di Roberto Chiesa
9 feb 2026
Arezzo - Pianese
Arezzo - Pianese

La capolista è una corazzata rigorosa, va 2 volte sul dischetto, batte la Pianese e tiene il Ravenna a distanza di sicurezza. Difesa ospite che tossicchia, Gorelli salva su Ionita un gol fatto. A metà tempo Gorelli se la trova sul braccio per uno di quei rigori moderni che nemmeno l'FVS giocato dalla Pianese riesce a spegnere. Pattarello 1-0. Piancastagnaio reagisce di pancia allo svantaggio: Sodero col compasso, la traversa salva Venturi. Ripresa, capolista sotto attacco, mischione laocontico risolto alla grandissima da Chiosa. Ospiti in generosa proiezione offensiva, sul palo lontano Chesti arriva al pelissimo e non nella condizione di far male. L'Arezzo si adegua e gioca di ripartenza: bella quella Pattarello-Chierico-Tavernelli esterno rete. Di là è sempre tutto molto aperto, il diagonale velenoso dell'ex Coccia è pericolosamente vicino al palo. Poi la ripartenza che tranquillizza la capolista: Cianci verso la porta, Filippis va così. Stavolta è un rigore classico, quelli che lo erano anche il secolo scorso. Calcia Cianci, 2-0. A giochi strafatti non c'è il tris perché sullo strappo di Varela decolla Filippis.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio