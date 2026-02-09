SERIE C L'Arezzo batte la Pianese con 2 rigori (2-0)

La capolista è una corazzata rigorosa, va 2 volte sul dischetto, batte la Pianese e tiene il Ravenna a distanza di sicurezza. Difesa ospite che tossicchia, Gorelli salva su Ionita un gol fatto. A metà tempo Gorelli se la trova sul braccio per uno di quei rigori moderni che nemmeno l'FVS giocato dalla Pianese riesce a spegnere. Pattarello 1-0. Piancastagnaio reagisce di pancia allo svantaggio: Sodero col compasso, la traversa salva Venturi. Ripresa, capolista sotto attacco, mischione laocontico risolto alla grandissima da Chiosa. Ospiti in generosa proiezione offensiva, sul palo lontano Chesti arriva al pelissimo e non nella condizione di far male. L'Arezzo si adegua e gioca di ripartenza: bella quella Pattarello-Chierico-Tavernelli esterno rete. Di là è sempre tutto molto aperto, il diagonale velenoso dell'ex Coccia è pericolosamente vicino al palo. Poi la ripartenza che tranquillizza la capolista: Cianci verso la porta, Filippis va così. Stavolta è un rigore classico, quelli che lo erano anche il secolo scorso. Calcia Cianci, 2-0. A giochi strafatti non c'è il tris perché sullo strappo di Varela decolla Filippis.



