L'Arezzo con Pattarello fa il colpo a Campobasso (0-1)

L'Arezzo fa un colpo da grande, quello che forse è mancato fin qui. Vince a Campobasso e fa irruzione nelle zone Nobili. Tavernelli per Pattarello, Mawuli entra coi tempi giusti e Forte in due tempi salva tutto. Dall'altra parte anche Trombini ha il suo da fare, prima di tutto su Di Stefano. Occasionissima Campobasso, Di Nardo in posizione regolare si trova davanti al portiere, Trombini in angolo. Un colpo e un colpo, partita aperta e godibile. Righetti, sponda di Mawuli, Forte alla grandissima si getta sui piedi di Ogunseye. Campobasso risponde con Di Nardo, ancora Trombini. Prima dell'intervallo Santoro pesca Ogunseye, Forte devia. Ripresa e si decide, ingenua la trattenuta di Celesia su Ogunseye che aveva preso posizione. E' calcio di rigore. Sul dischetto Pattarello col sinistro va drittto per dritto. Prova a reagire la squadra di Braglia, in ribasso in classifica, ma vivissima sul campo, testa fuori. Poi è Di Nardo a caricarsi la squadra sulle spalle, prova anche defilato, Trombini para. L'ultimo sussulto è di Spalluto sul quale Trombini in due tempi blinda un colpaccio di capitale importanza.