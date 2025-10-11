SERIE C L'Arezzo continua a vincere, colpo esterno del Carpi Gli anticipi: Arezzo-Gubbio 1-0, Bra-Carpi 1-3

Continua a vincere la capolista Arezzo che batte di misura il Gubbio. L'episodio incriminato al pronti-via con Bagnolini che si addormenta con la palla tra i piedi e poi alza Tavernelli. Il calcio di rigore di Cianci decide la sfida d'alta classifica. Gli ospiti reagiscono e vanno vicini al pari prima con la gran punizione di Carrara ventata di Venturi. Nella ripresa il raddoppio di Tavernelli viene neutralizzato dopo revisione. Il Gubbio ci prova fino alla fine senza però creare le condizioni per tirarla su. Continua di buon passo il Carpi che vince a Sestri sul campo del Bra. Emiliani avanti già al quinto con colpo di testa di Panelli. Padroni di casa sfortunati quando la traversa respinge il gran tiro di Di Biase. Il magico sinistro di Cortesi su punizione fa invece lo 0-2 per il Carpi. Ripresa con Baldini che entra d'anticipo e riporta il Bra ad una lunghezza e perfettamente dentro la partita. Fine dei giochi al 70' col colpo di testa di Lombardi per l'1-3 tra Bra e Carpi.

