SERIE C L'Arezzo dilaga a Ravenna: 3-0 e primato in solitaria Il big match di giornata va all'Arezzo che supera il Ravenna con un netto 3-0 ed ora è capolista in solitaria. Le reti arrivano tutte nella ripresa: apre Tavernelli, chiudono Ravasio e Varela. Tante, però, le occasioni non sfruttate dai giallorossi.

L'Arezzo manda un segnale forte, fortissimo al Girone B. C'era grande attesa per lo scontro al vertice con il Ravenna, risolto nella ripresa dai toscani che ora staccano i rivali e sono capolista in solitaria del campionato. I giallorossi escono sicuramente ridimensionati, anche se lo 0-3 finale è molto più severo di quanto la partita del “Benelli” abbia raccontato. Con il Ravenna che parte forte e costruisce chance in serie: Venturi respinge il gran tiro da fuori di Luciani, poi Tenkorang di testa non inquadra lo specchio. Dall'altra parte invece Anacoura da qualche segno d'incertezza, non tenendo la conclusione di Pattarello.

Indecisione che si rivelerà fatale a inizio ripresa: sul cross di Cianci dalla destra, Tavernelli gira ed è pesante la responsabilità di Anacoura che buca l'intervento e l'Arezzo va in vantaggio, gelando il pubblico di casa. Vicinissimo all'immediato raddoppio Cianci che sfila sul secondo palo e va in estirada, centrando il legno. Il Ravenna ringrazia, si salva e torna a reagire: si inizia con la strepitosa parata di Venturi che tiene lì la volèe dal limite di Solini, poi Chiosa anticipa Zagre sul più bello. Romagnoli che pareggiano il conto dei legni quando Solini scheggia la parte alta della traversa. Altra grande chance quando Venturi sbaglia i tempi dell'uscita e Motti – da posizione defilata, con la porta sguarnita – non la trova. Ultima occasione con una mischia furibonda davanti alla porta dell'estremo difensore ospite, ma l'Arezzo – ancora una volta con Chiosa – si salva in qualche modo. E allora gli amaranto tornano a farsi vedere: pasticcio tra Anacoura e Bianconi, Varela calcia debolmente e favorisce il rientro del portiere del Ravenna. Ma sarà il preludio al 2-0, con una perla di Ravasio. Il 91 – entrato da pochi minuti – aggancia e con una spettacolare girata non lascia scampo ad Anacoura. E' il gol che chiude i discorsi, il Ravenna tenta l'ultimo assalto ma lascia praterie di dietro. In una di queste si infila Chierico che poi serve un cioccolatino a Varela. E' 3-0 Arezzo: un risultato pesante ma che testimonia la forza della squadra di Bucchi. Il Ravenna dovrà leccarsi le ferite e ripartire: sono mancati i punti, non la prestazione.

