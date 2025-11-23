SERIE C L'Arezzo fa suo il big match di Ascoli e allunga in vetta (0-2)

L'Arezzo spara due colpi ben assestati all'ambiziosa concorrenza, vince il big match di Ascoli e prova la fuga solitaria in testa. C'è subito l'impronta della squadra di Bucchi nel match del Del Duca anche se poi i gol arrivano nel finale. Vitale ferma Varela- Partita bloccata, la squadre si studiano, si annusano, si rispettano. La fase centrale del primo tempo è favorevole ai marchigiani. I padroni di casa con D'Uffizi tengono sveglio Venturi, ma prima dell'intervallo non c'è granché, meglio il secondo tempo a cominciare dal tiro cross di Silipo che sbatte sulla traversa.

Occasione Ascoli innescata da un errore di Venturi, Rizzo Pinna ruba poi lo grazia. Tavernelli in contropiede, l'Arezzo resta vigile e riesce anche a tenere 10 metri avanti i suoi. E poi a sbloccarla con il capolavoro di Pattarello, sinistro al volo in buca d'angolo e gollissimo da vedere e anche rivedere. L'Ascoli prova d'orgoglio a riprenderla, Ndoj a giro gfuori di niente e poi in contropiede è Chierico a chiudere il pomeriggio perfetto di una capolista forte e anche cinica. L'Ascoli si allontana dalla vetta, l'Arezzo vola via.

