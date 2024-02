SERIE C L'Arezzo frena il Pontedera, il derby finisce 1-1 Fanno tutto gli aretini con la rete di Montini e l'autogol di Donati.

Il Perugia cade ma il Pontendera non sfrutta l'occasione per avvicinare il terzo posto, anzi con l'1-1 nel derby con l'Arezzo scivola a -6 dalla nuova occupante, la Carrarese.

Primi botti proprio dagli ospiti, dai piedi di Settembrini: conclusione da fuori di poco a lato e poi traversone per la testa di Masetti, Ciocci alza in angolo. Settembrini anche a far la torre per Pattarello, la cui incrociata di controbalzo va sul fondo. Intanto inizia a uscire pure il Pontedera: Ianesi dal lato corto per l'inzuccata di Pretato, che non inquadra da ottima posizione. Quindi, sull'errore di Masetti, Delpupo combina con Ganz, salta Polvani e carica dal limite, Trombini respinge e Ganz prova, invano, a fiondarsi a rimbalzo.

Ripresa e tempo 40” Bendetti manda in porta Ianesi, il cui destro però è troppo debole per superare Trombini. Da qui in avanti ecco i gol, con l'Arezzo ad aprire il giro: Pattarello non riesce a indirizzare il cross di Donati, sul campanile che ne esce la difesa è di sasso e Montini ne approfitta, inserendosi deciso a piazzarla di testa per la sua prima rete da 5 anni a questa parte. Palla al centro e subito ospiti in cerca di bis con la sponda di Gucci per il sinistro dalla distanza di Bianchi, Ciocci la sfiora in angolo.

Niente raddoppio, così, al 78°, il Pontedera la riacciuffa: o meglio gliela riacciuffa Donati, che sulla punizione di Ianesi svetta sul primo palo e la prolunga sul secondo, per la carambola che vale autogol e pari. E ci sarebbe anche l'occasione da ribaltone col cross di Pattarello per Catanese, che scappa ancora a Donati ma non riesce a spaccare nel sacco. Niente sorpasso e Pontedera che resta 7°, ma ora è un po' più lontano dal podio.

