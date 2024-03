SERIE C L'Arezzo in casa non sbaglia più, 2-1 alla Vis Pesaro Terzo successo interno consecutivo per i toscani: la decidono Chiosa e Guccione, nel finale i biancorossi accorciano con Nicastro.

L'Arezzo in casa non sbaglia più un colpo e prosegue la marcia da playoff col 2-1 sulla Vis Pesaro, viceversa in una striscia da un punto in 4 turni che rischia di farla scivolare nel playout.

La partita si sblocca al 22° con Chiosa, che sulla punizione di Gaddini salta tra Tonucci e l'uscita di Filippo Neri e, a differenza loro, trova la palla. Ancora Gaddini e Shaka imbastiscono il sinistro di Pattarello, infrantosi su Peixoto. Prima del riposo, la Vis si palesa giusto con una conclusione di Pucciarelli viziata da fuorigioco, con Trombini che, comunque, aveva respinto di tacco.

Nell'avvio di ripresa non va meglio, perché l'Arezzo allunga: Gaddini per il cross impennato di Gucci, a centro area Pattarello non ci arriva ma spiana la strada all'inserimento di Guccione, bravo a tenere su Iervolino e a scaraventare sotto la traversa. Qui i toscani fanno l'errore di abbassarsi troppo presto a difesa del gruzzoletto, lasciando campo a una Vis che prende coraggio.

Shaka sfiora l'autogol spizzando l'angolo di Valdifiori, mentre la girata di Pucciarelli è troppo debole per superare Trombini. Di nuovo Pucciarelli contro Trombini su una punizione di Valdifiori, l'estremo allontana in uscita e poi fa muro sulla girata dell'ex Empoli.

Dai e ridai, al 78° l'accorcio arriva: altra azione da piazzato, qui la punizione è di Di Paola ed è perfetta per Nicastro, impeccabile nel piazzarla radente al palo di testa. E subito dopo, ancora su punizione di Di Paola, Pucciarelli ha una doppia occasione per un'incredibile patta, con Trombini prima e Gucci poi a rimpallargli le conclusioni. Sugli sviluppi Iervolino sventaglia, Trombini subisce fallo in uscita e nel prosieguo non arriva altro che possa mettere in discussione il successo dell'Arezzo.

