L'Arezzo nel finale fa suo il derby a Pontedera (0-1)

Pontedera e Arezzo divertono e si divertono: soprattutto gli ospiti che la vincono nel finale. Dopo aver rischiato anche di perdere più volte. Il sinistro alto di Corona apre le ostilità. SI vede anche l'Arezzo che risponde con Tavernelli a giro e Tantalocchi alza in angolo. Il Pontedera sviluppa in verticale e si fa preferire nella trama: Corona fa volare Perretta, Italeng arriva col tempo giusto, ma mastica la girata. E' il momento migliore dei padroni di casa che spingono e meriterebbero: c'è ancora Tormbini in volo a disinnescare la zuccata di Martinelli. Alleggerisce l'Arezzo con Pattarello che si mette in proprio, ma conclude dritto per dritto dove Tantalocchi lo aspetta. L'occasionissima Pontedera arriva prima dell'intervallo: Ianesi la mette lunga, Corona la appoggia lì e Sala si divora quello che pareva essere un supergol.

Ripresa, crollano i ritmi e le cose da appuntarsi. Corona continua a muoversi molto e Trombini blocca a terra. Quando tutto lascia pensare si vada verso lo 0-0, Gaddini arma di giustezza la testata da 3 punti di Robertone Ogunseye. Il Pontedera, che non merita di perdere, prova a prendersi almeno il minimo sindacale, ma Italeng con l'esterno non inquadra la porta e buona lì.