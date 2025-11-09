SERIE C L'Arezzo non la sblocca a Perugia (0-0)

L'Arezzo fa pari e perde le vetta, il Perugia non vince, ma è una squadra ritrovata e insomma più botte che qualità a scapito della squadra toscana. Pattarello prova a imbucarsi, viene murato da Angella. Partita combattuta e bloccata: Gemello mette i pugni sul sinistro di Chierico, poi il solito Pattarello contenuto al momento di girarsi. Ci sono più cose nel secondo tempo, anche perché questa mossa di karate di Iaccarino su Megalaitis gli costa il rosso e ai toscani la bega di giocarla in 10. Da attento e battagliero, il Perugia pensa che l'occasione si possa anche sfruttare, l'ex Tumbarello non trova la via della porta. Da fuori invece Mawuli prende la caviglia di Angella e quasi ci scappa il gol.

La partita si apre, bella no combattuta si. Montevago di testa alto. E per bloccare una ripartenza aretina Manzari si immola e prende il secondo cartellino giallo. Adesso si procede 10 contro 10 e di perdere la vetta all'Arezzo non va. Pattarello porta la difesa a spasso poi va fuori col sinistro. E il Curi fibrilla quando la bastonata di Torrasi fa Venturi e traversa. Non si sblocca lo 0-0 e l'Arezzo scende dal trono.



