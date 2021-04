SERIE C L'Arezzo raggiunge il Legnago al minuto 96 (1-1)

Il Legnago va a pochi secondi dalla vittoria con vista sulla salvezza diretta, ma l'Arezzo risorge e trova il meritato pari. La prima occasione per i padroni di casa nasce da un angolo ospite: toscani senza coperture e via in contropiede. Il Legnago fa tutto il campo, lo stoccatore è Morselli che riesce incredibilmente a non inquadrare la porta. Timide proteste per i padroni di casa su questa mischia e poi il gol che rompe la parità. Rolfini ruba una gran palla e va fino in fondo, intuisce il movimento a rimorchio di Bulevardi. il vantaggio è servito. Anzichè dare coraggio, l'1-0 paralizza il Legnago che si mette da subito a protezione del prezioso risultato. Nelll'ultima parte del primo tempo l'Arezzo apre il gas: colpo di testa di Carletti alto di poco. E poi sale in cattedra il giovane portiere veneto Pizzignacco, qui di piede su Pinna. E subito dopo ancora decisivo sul tentativo di Carletti. Prima dell'intervallo il pari arriva, ma Cutolo la gira dentro partendo da posizione di fuorigioco.

Ripresa tutta toscana, di Carletti dal limite il primo squillo. Passano i minuti, Stellone si gioca tutti i giocatori offensivi che ha rischiando anche qualcosa in ripartenza. Però di vuole un miracolo di Pizzignacco a togliere dal sette la punizione di Di Grazia. Finale arrembante, Cutolo la mette, Sussi non organizza un conclusione degna. E quando il crono segna 96 e c'è spazio giusto per l'ultima mischia Di Grazia incorna l'insperato pari. Il Legnago torna a riveder le streghe, l'Arezzo caccia il Ravenna ultimo a -2.

