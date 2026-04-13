L'Arezzo rimette in moto, batte il Livorno 2-0 e punta la B

I bonus son finiti, adesso l'Arezzo deve solo vincere. E non solo lo fa, si ritrova intenso e qualitativo come ai tempi belli. Ci mette appena 4 minuti la squadra di Bucchi a mettere le cose in chiaro, Eklu raccoglie e ricicla, Ionita arpiona e batte Seghetti. Livorno tramortito e di fatto ai margini di una vicenda controllata sempre dai padroni di casa, Cianci lavora per Arena che carica il sinistro, fuori. C'è solo un timido allungo degli ospiti, a firma Bonassi, contenuto da Venturi, poi si torna al precedente spartito con Cianci che prende il tempo di testa, ma va alto.

Si chiude il tempo con Ionita che raccoglie, si accentra e spara trovando Seghetti. Ripresa, Tavernelli è scatenato, Arena cestina col piattone un rigore in movimento. Solito schema con Tavernelli per Eklu che la aggancia che è una meraviglia e spacca il palo. Tavernelli decisamente on fire innesca Varela, giochi di prestio con Seghetti, poi vince il portiere. Ampiamente annunciato, il raddoppio a garanzia di 3 punti, strameritato, arriva nel finale sull'asse Ravasio-Varela. L'Arezzo con lo scontro diretto a favore ha ancora il destino nella sue mani. Con 6 punti nelle ultime 2, si ritroverebbe in serie B.







