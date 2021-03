L'Arezzo sbanca Fano e riapre la lotta salvezza

La sfida tra Fano e Arezzo mette in palio tre punti fondamentali in chiave salvezza. Padroni di casa reduci dalla pesante sconfitta di Legnago, toscani in risalita dopo il successo di misura sulla Fermana. Ed è proprio della squadra di Stellone la prima opportunità, diagonale di Cutolo che si stampa sul palo. Sono passati appena sei minuti. La partita si sblocca al quarto d'ora. Sul lancio di Arini, intervento di Cargnelutti che tocca il pallone con il braccio. Il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Cutolo che batte Viscovo e porta in vantaggio l'Arezzo.







Immediata la reazione del Fano con l'assist di Carpani per il gol di Barbuti, rete annullata per un fallo ai danni di Sbraga. La palla gol più nitida arriva sul finire di tempo ma Ferrara manca clamorosamente il pallone a due passi dalla porta di Sala. Prima del riposo, tentativo di Perez che in rovesciata non trova la porta avversaria. Il Fano non demorde e non è nemmeno fortunato quando Ferrara in anticipo, centra in pieno la traversa. Sul versante opposto, angolo di Cutolo per il colpo di testa di Pinna e Sbraga sul palo lontano, non ci arriva per una questione di centimetri. Fioccano le occasioni, suggerimento di Rodio per il piatto destro di Carpani, appena a lato. Il capitano granata ci riprova poco dopo con un diagonale, fuori di un nulla. In pieno recupero, mischia nell'area ospite ma nessuno trova la battuta vincente. Seconda vittoria consecutiva per l'Arezzo che sale a quota 23 e riapre la lotta salvezza.