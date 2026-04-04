L'Arezzo sbatte sul muro della Samb: è 0-0 al "Riviera delle Palme"

L'Arezzo ci prova a più riprese ma non sfonda il muro eretto dalla Sambenedettese che addirittura nel finale sfiora il colpaccio. Al Riviera delle Palme è 0-0: bicchiere mezzo pieno per i rossoblu, assolutamente mezzo vuoto per gli amaranto impegnati nel duello promozione con l'Ascoli. Prima emozione con il destro da fuori di Tavernelli, messo in corner da un attento Cultraro. Partono sempre dall'out di sinistra le iniziative ospiti: Ionita si inserisce con i tempi giusti ma non trova la porta, schiacciando male. Ben più pericoloso Cianci che sale in cielo sul cross di Di Chiara ma l'incornata si perde sul fondo di un soffio.

Nella ripresa non sembra cambiare il copione: Guccione raccoglie la sfera in uscita, si coordina e passa letteralmente a centimetri dal bersaglio grosso. Il punto di svolta sembrerebbe arrivare – in casa Arezzo – poco dopo l'ora di gioco: Cortesi va giù in area dopo il possibile contatto con Tourè e il direttore di gara assegna inizialmente il calcio di rigore. I giocatori della Samb invocano l'FVS, chiamato dalla panchina. Al monitor l'arbitro nota come non ci sia nessun tocco e decide di revocare il penalty, ammonendo lo stesso Cortesi per simulazione. E' l'episodio che spegne l'Arezzo che non si vedrà più, fatta eccezione per il colpo di testa di Cortesi che non riesce a dare forza e precisione.

A sorpresa, il finale è della Samb: l'azione manovrata porta allo splendido gol di Eusepi che fa esplodere lo stadio. A strozzare l'urlo in gola ai tifosi rossoblu ci pensa l'FVS che ravvisa l'offside dell'attaccante in partenza. Gol annullato e sarà 0-0 fino al 100'.









