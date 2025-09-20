L'Arezzo scivola in casa, il Campobasso esagera a Pontedera

Arriva a sorpresa il primo stop per l'Arezzo, trafitto in casa dal Guidonia. Laziali che passano con Spavone bravo a vincere il duello, accentrarsi e battere Venturi. La reazione dell'Arezzo arriva con Ravasio stoppato sulla linea da Molomo. Ripresa, la capolista cambia marcia e chiude gli avversari alla ricerca del pari. Mazzi respinge Iaccarino, sul tap in di Mawuli vince ancora la difesa. Nel finale sul cross ci arriva Cianci di prima, ma Mazzi blinda la vittoria del Guidonia. Pontedera asfaltato a domicilio da un Campobasso che se cercava riscatto se l'è preso con gli interessi. Primo affondo e ospiti avanti. Gargiulo pesca Leonetti davanti al portiere Vannucchi e 0-1. Passano 2 minuti, ripartenza al fulmicotone di Bifulco, finta di Gala e il bomber Magnaghi prende l'angolo che di fatto chiude tutto quando ancora deve scoccare il decimo minuto. Alla mezz'ora il tris con Pierno che scherza con Corradini e scarica sotto la traversa. Ripresa, accenno di Pontedera con Ianesi, ma proprio a volersi accontentare, e poi pokerone del Campobasso che con Bifulco conclude la passeggiata di salute.









