L'Arezzo si diverte e frena la rincorsa del Perugia (2-0)

Arezzo - Perugia

Un Arezzo a tratti straripante ferma la rincorsa del Perugia, fanno tutti gli amaranto che cominciano con protesta per la ruvidezza di Dell'Orco su Pattarello, perdonata. Pattarello è decisamente in partita e fa a disfa. Giro alto su punizione. Verticale pericolosa con Righetti che fa correre Dezi, Gemello a fatica tiene chiusa la porta. Di là poco o niente, Trombini sporca i guanti per questa smanacciata decisamente ordinaria. Passa l'Arezzo e ringrazia la moda della ripartenza dal basso che stavolta è fatale ad Amoran e premia il recupero e tiro a fil di palo di Tavernelli. L'Arezzo alza i giri e la vuol chiudere subito, Gemello a mano aperta su Eklu. E prima dell'intervallo altro errore quasi mortale con Tavernelli che prova a convertire e Gemello si salva, stavolta col brivido. Ripresa e chiusura anticipata della vicenda, Pattarello sul palo di Gemello, senza che Gemello ci arrivi. Il resto è quello che gli americani chiamano "garbage time". Eklu-Tavernelli-Pattarello, combinazione da applausi. Poi Gemello legge il sinistro di Guccione. Si va lentamente verso la fine annunciata dalla svirgolata di Mezzoni.