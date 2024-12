L'Arezzo si fa acciuffare da un'Entella in 10

Arezzo - Virtus Entella

Sono 6 turni senza vittoria per un Arezzo che neanche stavolta, nonostante il vantaggio e un'intera ripresa con l'uomo in più, riesce a fare bottino pieno. L'Entella strappa un 1-1 che, per come si era messa, è quasi un mezzo successo, ma comunque le costa il 2° posto (ora tutto della Ternana) e il -5 dal Pescara capolista.

I liguri partono col lancio di Ndrecka per Castelli, che va via a Gigli ma una volta arrivato in area perde l'attimo e la consegna facile a Trombini. Entella pasticciona anche dietro, la costruzione dal basso tra Lipani e Marconi è un disastro e Tavernelli può toccarla per Guccione, che la sblocca con una rimbalzante di prima intenzione.

Reazione Entella con la punizione di Franzoni infrantasi sulla barriera, sugli sviluppi Castelli finisce a terra, esplode per il mancato rigore e infine colpisce Guccione: le conseguenze sono un mega parapiglia e, soprattutto, il rosso diretto. E qui l'Arezzo avrebbe l'occasione per tramortire i liguri: spunto di Tavernelli che va fino in fondo a destra e serve una palla perfetta per Ogunseye, libero di mirare e calciare addosso a Del Frate.

Un errore che tiene in vita l'Entella, ribaltata dai cambi di Gallo e attiva, con la ripresa, grazie ai piazzati: punizione di Zappella sulla quale Trombini esce a vuoto, Manzi sceglie la sponda di testa e il pallone arriva sull'altro palo, dove Santini è in ritardo di niente. Poco dopo, sempre Zappella dall'angolo e Franzoni schiaccia di testa, la presenza di Guccione disorienta Trombini ed ecco la patta. Da qui in poi poco o altro fino al recupero, quando Pattarello calcia fuori su invito di Righetti: niente ritorno al successo dunque per un Arezzo che scende al 6° posto.