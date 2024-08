L'Arezzo si regala una partenza da 3 punti: Campobasso k.o. 1-0

34 anni dopo l'ultima volta, il Campobasso torna tra i professionitsi. Lo fa perdendo di misura in una serata segnata da subito dall'errore di Mondonico che da zero metri appoggia sul palo la palla del possibile vantaggio. L'Arezzo griffato Troise vuole inaugurare con una vittoria il nuovo corso: Guadagno si allunga a disinnescare Guccione. Minuto 24 si completa la serataccia di Mondonico, il contropiede di Pattarello con stroncatura da dietro gli vale il rosso. A questo punto cambia tutto e si gioca praticamente ad una porta, Guccione col mancino e altro volo di Guadagno. Continua a muovere palla l'Arezzo alla ricerca del vantaggio: Gucci di testa, sempre Guadagno. Così come, prima dell'intervallo, il portiere molisano stoppa anche Guadagno. Ripresa, piccoli segni di Campobasso con la punizione di Di Nardo sulla barriera. Ricomincia il monologo aretino, Mawuli si coordina bene e calcia al volo. Sfondano i padroni di casa al minuto 70, prima di fischiare un rigore più che sospetto l'arbitro aspetta correttamente se si concretizza il vantaggio e infatti Iori buca Guadagno per il gol partita. Non ci sono segni di reazione del Campobasso, l'Arezzo non rischia nulla anche se non la chiude prima con Pattarello e poi con Gaddini. Ma per Troise arriva, come nei piani, l'esordio da 3 punti.