SERIE C L'Arezzo spreca, ma vince: è 2-1 al Bra Tante occasioni per i toscani, che sbagliano solo una volta e concedono un rigore indolore

Un Arezzo sprecone rischia qualcosa contro il Bra, ma tiene il vantaggio di misura e ritrova il successo dopo il pari di Perugia. A regalare i tre punti ai toscani sono un goal da dischetto di Pattarello e uno su calcio d'angolo di Cianci.

Partenza a cannone dell'Arezzo, che va subito avanti. La gran parata di Renzetti sul siluro da fuori di Chierico è vanificata dall'intervento di Pautassi, che stende in area Pattarello. Sul dischetto si presenta il numero 10: il portiere intuisce, ma la palla gli passa sotto alle gambe e finisce in rete. Al 20' ci prova anche Cianci, sempre su piazzato, stavolta un semplice calcio di punizione dal limite, che la barriera devia in angolo. Con il Bra che non crea, l'Arezzo va anche in contropiede nel recupero e Tavernelli, pronto a battere a rete in area, è chiuso proprio all'ultimo da Maresca.

Il primo tiro della partita per i piemontesi arriva al 3' della ripresa: Baldini calcia di potenza da lontano, Venturi respinge in tuffo. Al 54' altro contropiede per l'Arezzo, stavolta Cianci arriva al tiro, ma Renzetti, in tuffo, sfiora e mette in angolo. E proprio dalla bandierina, tre minuti dopo, il numero 71 esce infine vincitore dal duello con il portiere dei piemontesi. L'inserimento in mischia è perfetto, il colpo di testa anche e per lui c'è la gioia del goal, celebrato con tanto di maglietta con dedica.

L'Arezzo sembra in totale controllo, ma poco dopo commette una leggerezza che potrebbe costare caro, quando Sganzerla viene steso in area e conquista un calcio di rigore. Baldini segna e riapre l'incontro. Da qui in poi, però, i toscani non sbagliano più e, anzi, sfiorano il 3-1 grazie a due rilanci del portiere. Il primo è per Tavernelli, che da sinistra rientra e calcia verso il secondo palo, mancandolo di poco. Il secondo capita sui piedi di Pattarello, a destra, che prova a incrociare di sinistro ma chiude troppo. Il resto del tempo, l'Arezzo lo passa in controllo e mantiene il 2-1 di vantaggio, che gli consente di sfondare quota 30 punti in campionato.

