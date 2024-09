L'Arezzo terza vittoria consecutiva e primo posto in classifica

L'Arezzo dell'ex Rimini Troise non si ferma più e strappa la terza vittoria consecutiva. Ma andiamo con ordine, toscani che si mettono in evidenza con Lazzari che incrocia troppo la conclusione con il destro Il Gubbio si guadagna la grande possibilità: Tomassini atterrato in area, il direttore di gara non ha esitazioni e fischia il calcio di rigore. E' lo stesso numero 9 ad incaricarsi della battuta, grande intervento di Trombini in due tempi. Scampato il pericolo l'Arezzo trova il modo di sbloccare l'incontro. Tavernelli prende velocità sterza e va al tiro, Venturi si oppone ma sulla respinta arriva Guccione che in girata scarica dentro. Ripresa ancora gli amaranto sugli scudi con l'onnipresente Tavernelli, è Venturi a tenere in piedi il Gubbio. La squadra di Taurino costruisce situazioni da rete, più potenziali che reali con Iaccarino, Tomassini e Giovannini ma il pareggio non arriva. Arrivano invece i titoli di coda all'incontro con il più classico dei contropiede: fa tutto Gaddini e la chiude. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Gubbio 2-0.