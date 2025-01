L'Arezzo torna a vincere: 3-0 al Legnago Salus

Dopo due stop, l'Arezzo riprende a correre battendo in trasferta, per 3-0, un Legnago Salus mai in partita e sempre più ultimo nel girone B di Serie C. Partono forte i toscani, ma bisogna aspettare il 20' per vedere il primo tiro, con Pattarello che punta l'uomo e calcia da fuori, Perucchini è un po' incerto nell'intervento, ma c'è, e respinge. Al 25' l'Arezzo ci prova su calcio piazzato, buono lo schema per liberare al tiro Tavernelli ma la difesa respinge, poi lo stesso numero 21 rovescia in area dove Mawuli arriva come un treno e a botta sicura centra la traversa. Si salva il Legnago, tuttavia la rete è solo rimandata. Al 38' gli ospiti passano, sfruttando un altro piazzato. Cross dalla sinistra di Guccione, Diaby si perde la marcatura e Gigli da due passi infila di testa, per l'1-0. Male, qui, la difesa dei padroni di casa, che lascia troppo spazio al numero 15, liberissimo di battere a rete.

Nulla cambia nel secondo tempo, il Legnago non c'è e allora l'Arezzo ne approfitta ancora. Buona manovra sulla sinistra degli amaranto, Settembrini libera al tiro in area Guccione, che calcia al volo e fulmina Perucchini. Bellissima la conclusione dell'attaccante, che da assistman si trasforma in goleador. Cinque minuti dopo, al 54', l'Arezzo chiude una partita mai veramente aperta. Pattarello punta il marcatore e calcia da destra. Il tiro sembra innocuo ma Perucchini si fa ingannare e la palla s'infila ancora alle sue spalle. Decima rete in campionato per l'attaccante, il primo giocatore aretino a raggiungere la doppia cifra in stagione. Finisce così 3-0 per l'Arezzo. Un successo meritato e mai in discussione, quello dei toscani, che ritrovano anche gli applausi dei tifosi. Buio totale per i veneti, che non sanno più vincere.