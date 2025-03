SERIE C L'Arezzo torna a vincere in casa: Sestri ko 1-0 All'89° di una gara dominata, Ravasio firma un successo interno che gli amaranto attendevano dal 15 dicembre.

L'Arezzo non vince in casa da due mesi e mezzo, ci prova per tutta la partita e ci riesce alle porte del recupero, con Ravasio a firmare, all'89°, l'1-0 sul Sestri Levante. Amaranto al secondo successo in fila e sempre più consolidati nei playoff, mentre i liguri sentono salire l'ansia da ultimo posto.

Primo tempo a senso unico: Ravasio ci prova già al 4° arpionando e girando su servizio di Guccione, solo esterno rete. Lo stesso Ravasio recupera palla sull'errore di Rosetti, Tavernelli mette dentro dove Damiani si divora il rigore in movimento, sparando altissimo. Quindi l'Arezzo ci prova da fuori: il mancino di Guccione viene deviato in angolo, mentre il destro di Tavernelli trova i guanti di Guadagno.

La frazione si chiude con Guccione che crossa per l'inzuccata alta di Gilli, si va alla ripresa e l'andamento resta identico: sono passati 30” quando il tiro sporco di Righetti, che aveva avviato l'azione recuperando palla, diventa assist per Capello, il cui tocco ravvicinato supera Guadagno ma trova, sulla riga, la scivolata salvifica di Valentini. Poi altro errore in impostazione, qui di Raggio Garibaldi, e stavolta Capello fa tutto da sé, riconquistando il possesso e calciando appena fuori dalla mezzaluna. Sempre Capello ci prova pure di testa sul traversone di Pattarello, mancando nuovamente lo specchio.

Poco dopo ecco l'unica, mezza, occasione del Sestri, con Piu ad alzare il cross di Podda e Parravicini a svettare debolmente, Trombini blocca in scioltezza. Siamo solo al 56° ma la partita va già scemando, finché, quando le reti bianche sembrano cosa fatta, Tavernelli batte dalla bandierina per Ravasio, che spizza quanto basta per beffare l'uscita di Guadagno: così l'Arezzo torna a far festa al Comunale e ritrova continuità, il Sestri invece manca un terzo pari in fila che, per la sua deficitaria classifica, sarebbe stato vitale.

