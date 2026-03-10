L'Arezzo torna a vincere, punti salvezza per il Perugia
La capolista vince di misura a Campobasso, gli umbri superano 2-1 il Pontedera.
L'Arezzo torna a vincere. Dopo il ko dello scorso turno di campionato la capolista s'impone di misura in trasferta contro il Campobasso. La resistenza della squadra molisana dura 77 minuti, poi il gol di Iaccarino che sblocca la sfida. Nel primo tempo l'Arezzo va in rete dopo 22 minuti con Pattarello, il direttore di gara annulla per fallo in attacco su Papini. Non mancano le occasioni, con il Campobasso che si deve arrendere nella ripresa alla rete di Iaccarino, che controlla la palla al limite dell'area, si porta la sfera sul sinistro per poi far partire un bel mancino che finisce vicino al palo. Gol da tre punti decisivo anche alla luce dei risultati della giornata.
Il Perugia batte 2-1 il Pontedera. Tre punti pesanti per gli umbri che si portano proprio sopra la zona play out. Al Renato Curi, Montevago la sblocca al 28' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con una girata di testa sul primo palo. Nella ripresa il Perugia la chiude all'82', sul cross dalla sinistra di Bacchin, Montevago non lascia scampo a Saracco. Bella doppietta che mette in ghiaccio la partita e garantisce un finale di gara tranquillo perché Sapola accorcia per il Pontedera solo al 94' quando non c'è più tempo. Vince il Perugia 2-1, tre punti d'oro per la rincorsa alla salvezza diretta.
