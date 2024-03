SERIE C L' Arezzo vince a Pineto e ipoteca i play-off

Allo stadio Pavone - Mariani si affrontano Pineto - Arezzo, due neo promosse in serie C con l'obiettivo di raggiungere i play-off. Padroni di casa con Gambale unica punta, affiancato da Njambe e Volpicelli. Indiani risponde con Pattarello, Gaddini e Guccione, a supporto dell'unica punta Gucci. Abruzzesi in cerca di una vittoria che manca da 4 giornate, Arezzo per dare continuità dopo il successo con la Vis Pesaro. Pronti, via e Pineto vicinissimo al vantaggio con Gambale che serve al centro Njambe, sulla linea salva Trombini. La risposta toscana con la conclusione di Guccione che si spegna sul fondo. Poco dopo il quarto d'ora, Arezzo in vantaggio. Sul tiro cross di Gaddini, il tocco di testa di Chiosa che firma il vantaggio ospite. Una manciata di minuti ed arriva il raddoppio. Punizione di Guccione, in mischia risolve Pattarello. Uno-due micidiale della squadra toscana. Pineto in difficolta ma capace di riaprire la partita con un gol capolavoro di Borsoi. Controllo e gran sinistro che s'infila alle spalle di Trombini. Il gol esalta i padroni di casa, ci riprova Borsoi ma Trombini è attento e mette in angolo. Prima del riposo, sul suggerimento di Baggi, Donati chiude in diagonale e salva porta e risultato. Secondo tempo, errore in disimpegno della difesa ospite ma Njambe si fa ipnotizzare da Trombini e poi la retroguardia dell'Arezzo riesce a liberare. Scampato il pericolo, l'Arezzo chiude la partita. Borsoi ferma cosi Pattarello lanciato a rete. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore e cartellino rosso. Alla battuta si presenta Guccione che centra il palo, sulla respinta Pattarello è il più lesto a ribadire in rete il pallone del 3 a 1. Ospite che potrebbe dilagare subito dopo ma la difesa abruzzese si salva in due occasioni. L'Arezzo vince e si porta all'ottavo posto, ad un solo punto dal Pescara mentre il Pineto resta a due punti dai play-off.

