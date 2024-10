SERIE C L'Arezzo vince a Sassari, la doppietta di Ogunseye manda ko la Torres L'ex attaccante del Cesena trascina i toscani al quinto successo in campionato.

Dopo sei mesi, la Torres perde in casa. La squadra sarda cede 2-0 contro l'Arezzo, trascinato dalla doppietta di un grande Ogunseye. Tra i padroni di casa parte titolare il sammarinese Nicola Nanni.

La prima occasione è degli ospiti. Dopo 8 minuti, il destro da fuori di Chierico trova la respinta di Zaccagno in calcio d'angolo. Preludio alla rete del vantaggio dei toscani che arriva all'ottavo minuto al termine di una azione manovrata sulla sinistra. Sul cross di Coccia, la testa di Ogunseye vale il vantaggio dell'Arezzo. Nell'occasione della rete, l'ex attaccante del Cesena è bravo a liberarsi, ma ci sono anche le colpe della difesa di casa che si trova mal posizionata nell'azione.

Le difficoltà del reparto arretrato si confermano anche dopo la mezz'ora. Ripartenza Arezzo con Gaddini che serve in profondità Pattarello, che ha tutto lo spazio per puntare la porta arrivando alla conclusione dalla sinistra, con Zaccagno a bloccare in due tempi. È sempre l'Arezzo a costruire le occasioni migliori. Gaddini da fuori, destro violento che Zaccagno alza in corner. La squadra di Emanuele Troise gioca bene e, anche al 36', costruisce una bella azione che libera al tiro Chierico, che manda fuori.

In chiusura di tempo, il raddoppio dell'Arezzo. Gli ospiti battono rapidamente un fallo laterale, Renzi trova spazio a destra e serve all'indietro il pallone; Gaddini fa sfilare la palla per Ogunseye che prende la mira; la conclusione del numero 9, deviata, finisce in fondo alla rete. Diverse le proteste sulla rete del raddoppio, sulla quale ci sarebbe da rivedere, in partenza, la battuta della rimessa laterale, non proprio perfetta, e in chiusura la posizione di Gaddini sulla conclusione del compagno.

La reazione della Torres non produce particolari effetti, se non all'82' quando il colpo di testa di Diakite termina di poco sul fondo. Nel finale di gara si confermano le difficoltà della difesa della Torres: su un pallone all'indietro di Fabriani per Zaccagno, il portiere della Torres travolge Pattarello. Il direttore di gara espelle l'estremo difensore sardo all'86'. Non succede più nulla. Prima sconfitta in campionato per la Torres. Quinto successo per l'Arezzo.

